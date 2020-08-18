Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Более 35 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было зарегистрировано в США за последние сутки, сообщает 18 августа университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

Выявлено 35 112 случаев заражения и 445 новых летальных исходов заболевания.

Днём ранее сообщалось о 42 048 новых случаях инфицирования и 571 смерти пациентов с диагнозом COVID-19.

С учётом этих данных университет заявляет, что общее число случаев заражения коронавирусом в США на сегодняшний день составляет 5 444 115, умерли от последствий заражения в общей сложности 170 559 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США по-прежнему остаются на первом месте месте в мире по числу заражённых коронавирусом и количеству жертв эпидемии.

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