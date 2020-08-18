Кемерово, , 16:09 — REGNUM Новокузнецкие школы продолжают готовиться к новому учебному году. Однако ситуация, складывающаяся в Кузбассе из-за коронавируса, вносит свои коррективы в будущий учебный процесс, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Так, 1 сентября праздничные линейки по традиции пройдут на открытом воздухе, но — по графику для разных классов.

«Педагоги обязаны будут находиться в масках, дети смогут использовать средства индивидуальной защиты по желанию, — отметили в горадминистрации. — Школы в данное время готовятся к очному приёму детей. Закупаются рециркуляторы для обеззараживания помещений, тепловизоры, дезинфицирующие средства».

В каждой школе прорабатываются графики уроков, перемен, проветриваний помещения, перемещений педагогов, посещений школьниками лабораторий и классов физической культуры.

«На сегодняшний день принято решение о том, что дети большую часть времени будут заниматься в одном кабинете. Мы будем двигать графики перемен, питания детей таким образом, чтобы школьники как можно меньше пересекались внутри классов между собой и между классами. Поскольку все школы разные — а в Новокузнецке есть школы и на 300 человек, и на полторы тысячи учащихся, — свой удобный режим работы для детей и для педагогов каждая школа будет выстраивать индивидуально, — рассказала председатель комитета образования и науки администрации Новокузнецка Юлия Соловьева. — Это непростая задача — организовать рабочий процесс так, чтобы он был удобен и безопасен не только для детей, но и для педагогов. Данными вопросами мы занимаемся уже с июля».