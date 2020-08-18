Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону зарегистрировано 167 объектов самовольного строительства многоквартирных домов. Решением проблемы пострадавших граждан займётся рабочая группа, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«В Ростове в настоящий момент зафиксировано 167 самовольных построек. Из них 69 подлежат сносу по решению суда, в отношении 85 объектов судебными инстанциями приняты решения об отказе в сносе, и еще 13 дел находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении.

В состав рабочей группы войдут юристы, общественники, сотрудники правоохранительных органов и органов власти. Предполагается, что специалисты определят меры поддержки ростовчан, купивших жильё в самостроях.