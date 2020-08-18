Москва, , 16:07 — REGNUM В Москве 5−6 сентября пройдёт празднование Дня города. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

День города. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5−6 сентября», — цитирует агентство «Москва» пресс-службу мэра.

Указано, что массовых гуляний в 2020 году проводить не планируется из-за пандемии коронавируса. В частности, не состоится фестиваль на Тверской улице. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных площадках, а также в учреждениях культуры.

В пресс-службе добавили, что сквозной темой праздника станет «Музейная Москва». Москвичи и гости города в честь праздника смогут бесплатно посетить выставочные залы и музеи города — около 90 объектов. Предварительная запись для посещения откроется 1 сентября.

В центре города праздничные зоны отдыха появятся между Манежной площадью и площадью Революции.