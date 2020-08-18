Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Один из несовершеннолетних обвиняемых в умышленном убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили намерен объявить голодовку, если его не допросят на детекторе лжи. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 18 августа сообщил журналистам отец обвиняемого Тамаз Хомасуридзе.

Сегодня в Мцхетском районном суде состоится первое слушание по этому делу. Хомасуридзе обратился к журналистам перед началом заседания.

«Я постараюсь, чтобы он передумал, я не хочу, чтобы он голодал, это ребенок, нельзя, чтобы он голодал. Вместо него буду голодать я», — сказал отец обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Шакарашвили нашли в реке. Следствие установило, что погибший был избит и сброшен в воду, из-за чего и наступила смерть. По данному делу были задержаны 17 человек, из которых шестеро — несовершеннолетние. Пятерым из задержанных предъявлено обвинение в групповом убийстве, остальным — в незаконном лишении свободы.

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