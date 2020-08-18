Алма-Ата, Казахстан, , 15:59 — REGNUM За время карантина в Алма-Ате к административной ответственности привлекли 3423 человека, в том числе 126 юридических лиц. Об этом 18 августа заявил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

Во время рейдов нарушения карантина выявили в пяти саунах, семи ночных клубах, 32 кафе, 17 ресторанах, 12 массажных салонах и семи караоке-клубах. Общая сумма штрафа юридических лиц составила 39 млн тенге ($76,6 тыс.).

«Мы в первую очередь стремились не кого-то наказать, а проводить разъяснительную, профилактическую работу», — сказал Таймерденов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 августа в Казахстане выявили 103 300 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 84 445 человек, скончались 1415 пациентов.

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