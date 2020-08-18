Кемерово, , 15:56 — REGNUM На базе травмпункта Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского в Кировском районе Кемерова заработал центр амбулаторной хирургии. Стационар одного дня создан для пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, не требующими круглосуточного пребывания в медучреждении. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

«Обратившись в центр, пациенты, после консультации травматолога-ортопеда и при наличии необходимого объёма исследований, смогут получить хирургическую помощь всего за один день и уже через несколько часов после операции отправиться домой, а дальнейшее наблюдение продолжить амбулаторно», — рассказали в министерстве.

Так, в центре можно будет удалить мелкие доброкачественные образования, инородные тела, металлоконструкции при сросшихся переломах. Со временем перечень услуг планируют расширить.

Пациенты будут получать помощь бесплатно — за счёт средств обязательного медицинского страхования.