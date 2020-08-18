Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Геймеры начали массово жаловаться на ошибку, которая значительно увеличивает мощность подствольного дробовика FR 5.56 в игре Call of Duty: Warzone. Об этом 18 августа сообщает издание PCGamer.

Как оказалось, новое обновление увеличило дальность действия дробовика — теперь он достаёт до противников с расстояния до 15 метров. При этом каждый выстрел из FR 5.56 оказывается смертельным для оппонента.

Разработчики пообещали исправить ошибку и снизить эффективность дробовика. Вероятно, это произойдёт с выходом следующего патча.

Напомним, Call of Duty: Warzone — это популярная «королевская битва» от разработчиков из Infinity Ward. Её релиз состоялся в марте 2020 года.

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