Махачкала, , 15:50 — REGNUM В Дагестане зафиксировано 9087 вылечившихся после заболевания COVID-19 пациентов. Это самый большой показатель среди субъектов СКФО. Для примера — в Ставрополе число выписанных почти на две тысячи меньше — 6903 человека.

Такие данные привел 18 августа федеральный оперативный штаб. За последние дни в республике наметилась тенденция роста новых выявленных случаев заражения коронавирусом. С 6 августа этот показатель ежедневно растет. За минувшие сутки прирост составил 60 человек. За эти же сутки выздоровели 44 пациента. Этот показатель как раз падает начиная с 5 августа, когда он составил 58 человек.

Всего за время пандемии коронавируса в Дагестане был выявлен 10 151 носитель инфекции. Умерли за это время 470 человек.

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