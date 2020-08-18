Москва, , 15:50 — REGNUM Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу Михаила Ефремова, подготовил два варианта гражданского иска к актёру. Об этом 18 августа он сообщил журналистам.

«Я буду оглашать гражданский иск. У меня два варианта, я выберу первый или второй. Это будет зависеть от ответа, который я услышу от господина Ефремова», — сказал Добровинский.

Он отметил, что во время заседания Ефремов мог четыре раза встать и извиниться перед потерпевшими, но он этого не сделал.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

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