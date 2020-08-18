Москва, , 15:49 — REGNUM Для свободного доступа граждан открыт единый информационный портал «Экотуризм в России — путешествие по ООПТ», сообщили в Минприроды РФ.

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Все желающие могут ознакомиться с возможностям туризма по особо охраняемым природным территориям федерального значения, а также подать заявку на посещение заповедника, национального парка или заказника

В настоящее время портал, посвященный экотуризму, находится в стадии наполнения информацией о новых туристических маршрутах по ООПТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический.

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