Москва, 18 августа 2020, 15:48 — REGNUM В России каршеринговая компания никак не может проверить, как долго после получения прав человек реально был участником дорожного движения, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа сообщила пресс-служба ОП РФ.
Вторая причина — возможность брать автомобиль напрокат людям, у которых нет фактического водительского стажа, хотя есть водительское удостоверение».
Как пояснил Холодов, если долго не управлять автомобилем, то навыки постепенно теряются, а ПДД забываются.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спрос на услуги каршеринга в Москве должен полностью восстановиться к концу 2020 года.