Москва, , 15:48 — REGNUM В России каршеринговая компания никак не может проверить, как долго после получения прав человек реально был участником дорожного движения, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа сообщила пресс-служба ОП РФ.

«Все причины ДТП при использовании каршеринга можно разделить на два вида, — заявил Холодов, комментируя новость о том, что в РФ выросло число ДТП с участием автомобилей каршеринга. — Первая причина — это нелегальное использование услуг сервиса, в частности имеет место продажа «реальных» аккаунтов в теневой части интернета, а также езда водителей в нетрезвом виде. Ложная уверенность в безнаказанности порождает безответственное поведение на дороге и, как следствие, ДТП.

Вторая причина — возможность брать автомобиль напрокат людям, у которых нет фактического водительского стажа, хотя есть водительское удостоверение».

Как пояснил Холодов, если долго не управлять автомобилем, то навыки постепенно теряются, а ПДД забываются.

«Соответственно, такие водители наиболее опасны на дорогах», — сказал член ОП РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спрос на услуги каршеринга в Москве должен полностью восстановиться к концу 2020 года.