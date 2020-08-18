Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM Массовые мероприятия в Ростовской области, запланированные на конец августа и сентябрь, будут отменены в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Мы отменяем практически все массовые мероприятия, которые планировали на конец августа и весь сентябрь. Из тех побуждений, чтобы не создать прецедент, из-за которого ситуация с коронавирусом начнёт развиваться в худшую сторону», — цитирует главу региона портал donnews.ru.

Стоит отметить, что в сентябре в Ростове-на-Дону планировалось провести торжества по случаю празднования Дня города. В каком формате они состоятся, пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская не исключила ужесточения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.