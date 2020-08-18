Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Американский актёр Карл Маклахлен считает, что роман Фрэнка Герберта «Дюна» стоило экранизировать в виде телесериала. Об этом 17 августа сообщил портал ComicBook.

По словам актёра, он всегда мечтал увидеть сериал по «Дюне», похожий на «Игру престолов» по масштабам и бюджету. Тем не менее, Маклахлен с нетерпением ждёт следующую экранизацию романа от Дени Вильнева, которая выйдет на экраны в декабре 2020 года.

Напомним, в фильме «Дюна» 1984 года Карл Маклахлен сыграл одну из главных ролей. Это была его первая работа в кино.

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