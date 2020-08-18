Челябинск, , 15:44 — REGNUM Ученики школ Челябинска с 1 сентября переводятся на внекабинетное обучение. Об этом депутатам гордумы заявила глава городского комитета по делам образования Светлана Портье.

Это означает, что теперь не дети будут ходить по разным кабинетам, а педагоги будут приходить к ним. Исключение сделано для практических занятий по химии и физике. Также будут приняты меры к тому, чтобы развести потоки учащихся.

При этом Портье отметила, что пока непонятно, как в школьных спортзалах будут проходить уроки физкультуры. Кроме того, есть вопросы и по поводу организация питания в школьных столовых.