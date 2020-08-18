Джакарта, , 15:41 — REGNUM Два вертолета, произведенные в США, были доставлены национальным агентством по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий в стране, сообщает Kompas.

Эти многоцелевые вертолеты Chinook и Black Hawk могут поддерживать операции в районах, пострадавших от стихийных бедствий.

В настоящее время агентство по борьбе со стихийными бедствиями проводит испытания вертолетов, которые будут эксплуатироваться в шести приоритетных провинциях, пострадавших от лесных и наземных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ознаменование 75-й годовщины независимости Индонезии индонезийские студенты в Швейцарии в сотрудничестве с ЮНЕСКО запустили мобильное приложение iWareBatik, которое будет полезно для определения тканей батика.

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