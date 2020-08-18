Черкесск, , 15:38 — REGNUM Ежегодный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет в 2020 году в Карачаево-Черкесии. Республика в третий раз удостаивается права стать хозяйкой фестиваля, который в этом году состоится уже в 11-й раз.

В настоящее время уже утверждены сроки проведения форума дружбы. Он состоится 16−18 октября в городе Черкесске.

Ранее столица Краачаево-Черкесии уже принимала гостей фестиваля в 2010 и 2011 годах. По традиции ежегодно право называться столицей форума передается субъекту РФ, чья команда одержала победу. В 2019 году на фестивале в Чечне эстафета его проведения была передана КЧР.

Мероприятие планировалось провести в Архызе. Однако в ситуацию вмешалась пандемия коронавируса. Из-за того что в поселке сложно соблюсти ряд условий, выдвинутых Роспотребнадзором, форум перенесен в город Черкесск.

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