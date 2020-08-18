Токио, , 15:34 — REGNUM Игру-головоломку Pokemon Cafe Mix скачали больше пяти миллионов человек. Об этом 17 августа сообщила компания Nintendo на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1295397481510035456

В честь этого события разработчики подарят всем геймерам внутриигровую валюту и несколько полезных предметов. Для этого нужно зайти в Pokemon Cafe Mix до 30 августа 2020 года.

Напомним, релиз Pokemon Cafe Mix состоялся 23 июня 2020 года. Игра доступна на Nintendo Switch, Android и iOS.

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