Горшечное, , 15:31 — REGNUM Управление Следственного комитета РФ по Курской области организовало проверку информации о пациентке, которую после операции ошибочно приняли за мёртвую и отправили в морг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Горшеченской районной больнице 13 августа прооперировали пожилую пациентку и после операции констатировали её смерть: сердце женщины не билось, реанимационные мероприятия были безуспешны. Однако утром 14 августа выяснилось, что медики ошиблись: они обнаружили, что женщина пришла в сознание, уже находясь в морге.

В администрации региона эту информацию подтвердили, в больнице проводится служебная проверка. Женщину перевели на лечение в Курск, её состояние — стабильно тяжёлое.

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