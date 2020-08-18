Варшава, , 15:31 — REGNUM В многопользовательской игре Last Oasis появился новый шагоход под названием Cobra. Об этом 18 августа сообщается на официальном YouTube-канале проекта.

По словам разработчиков, Cobra — это шагоход, предназначенный для обороны. Он оборудован защитной башней, которая позволяет сдерживать натиск врагов.

Напомним, Last Oasis — это многопользовательский симулятор выживания. В нём игроки управляют племенами кочевников, которые перемещаются по миру на огромных машинах-шагоходах.

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