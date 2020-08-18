Екатеринбург, 18 августа 2020, 15:30 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё два случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
О последних летальных случаях стало известно в сводке за 18 августа 2020 года. Теперь в регионе подтверждено 376 смертей от COVID-19.
Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний, в оперативном штабе не уточняют.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 23 695 случаев выявления коронавируса.
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