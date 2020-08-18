Уфа, , 15:36 — REGNUM Гигиеническим воспитанием школьников будут заниматься учителя в Башкирии. Об этом 18 августа сообщил заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии республики Ильнур Хасамиев на брифинге в республиканском минздраве.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, подготовка к началу учебного года в республике проходит совместно с Роспотребнадзором. Подготовленные памятки уже переданы в школы. При этом гигиеническое воспитание детей будут осуществлять учителя, которые должны рассказывать детям о их поведении в стенах образовательного учреждения во время пандемии.

Ильнур Хасамиев также отметил, что все школы будут обеспечены антисептиками. Но будет не лишним, если родители дадут ребенку антисептическое средство с собой. Утром в школах у детей будут замерять температуру. Поэтому родителям рекомендуют при выходе школьника из дома также проводить ее замер, а также интересоваться самочувствием своего ребенка. И в случае обнаружения симптомов ОРВИ и усталости, ребенок должен остаться дома, добавил он.

Заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова напомнила, что маски ученикам в школах носить не надо.

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