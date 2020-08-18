Волгоград, , 15:20 — REGNUM Упредительные меры из-за возможного осложнения санитарной ситуации готовят оперативный штаб и профильные ведомства Волгоградской области. В связи с приближением сезона ОРВИ и гриппом, а также массовым возвращением жителей из поездок принято несколько важных решений, сообщили 18 августа в региональном оперативном штабе.

Власти собираются актуализировать план развертывания дополнительного коечного фонда и организовать дополнительный контроль за въездом на территорию области отдыхающих из других регионов, по аналогии с мерами, применяемыми весной 2020 года. Особое внимание при тестировании на коронавирус уделят отпускникам, вернувшимся с южных курортов и из других субъектов. В инфекционных госпиталях проведут санобработку, на время которой медперсоналу предоставят дни отдыха или отпуск.

На контроле оперштаба находится ход строительства инфекционной больницы на 120 мест в Волжском, в полном объёме объект должен быть введён в эксплуатацию в ноябре 2020 года. В остальных медучреждениях в кратчайшие сроки установят поступившее в область тяжёлое оборудование, а также 126 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Областной комитет здравоохранения завершает формирование графика прививок в осенне-зимний период. По планам, вакцинацией охватят не менее 60% жителей.

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