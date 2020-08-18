Джакарта, , 15:11 — REGNUM В ознаменование 75-й годовщины независимости Индонезии индонезийские студенты в Швейцарии в сотрудничестве с ЮНЕСКО запустили мобильное приложение iWareBatik, которое будет полезно для определения тканей батика, философских ценностей, лежащих в основе мотивов, места происхождения и другой информации, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Задокументировано более 100 мотивов батика, которые будут дополняться другими мотивами батика.

Ожидается, что с помощью этого приложения люди будут не только носить батик, но и понимать смысл использования батика.

«Идея оцифровывать батик может соответствовать растущему числу туристов, которые будут приезжать в Индонезию и использовать батик», — заявил посол Индонезии в Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная кофейная отрасль Индонезии PT UCC Victo Oro Prima экспортировала в Китай 4,8 тонны кофе.

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