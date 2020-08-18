Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на три человека. Такие данные 17 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 790 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 85 219 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 174 человека.

По состоянию на 18 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 27 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 2 551 человек.