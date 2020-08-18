Найроби, , 15:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Кении отклонили расследование, в котором было выявлено хищение «миллионов долларов донорских средств», которые должны были быть потрачены на оборудование для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом передаёт BBC Swahili со ссылкой на выступление министра здравоохранения Кении в парламенте.

В документе, проведённом местным телеканалом, утверждалось, что пожертвования на сумму более 400 миллионов долларов США не были использованы по назначению, поскольку рост числа случаев заражения коронавирусом в стране продолжается.

Кенийские медработники пригрозили объявить забастовку из-за отсутствия защитного снаряжения, отметили репортеры. В расследовании журналистов телеканала утверждалось, что сговорившиеся лица, включая политиков, якобы извлекали выгоду из контрактов на поставку средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски и халаты.

В документе утверждается, что некоторые из компаний, получивших многомиллионные контракты, были созданы несколькими месяцами ранее. Другие фирмы, выигравшие тендеры, были связаны с родственниками высокопоставленных правительственных чиновников.

Выступая в парламенте министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве, описал полученные результаты как фиктивные и сказал, что его министерство может объяснить, на что были потрачены донорские средства на общую сумму более 200 миллионов долларов США.