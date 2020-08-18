Женева, Швейцария, , 15:02 — REGNUM С призывом ко всем государствам присоединиться к международному механизму COVAX, посредством которого все страны на справедливой основе должны быть обеспечены вакциной от коронавируса, когда таковая будет создана, обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 18 августа сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, рассказав, что направил во все страны письмо с таким призывом.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

«Глобальный механизм COVAX исключительно важен для совместного обеспечения [вакцинами] и противодействия рискам. <…> Вот почему сегодня я направил письмо всем странам с просьбой присоединиться к механизму COVAX», — заявил глава ВОЗ.

Также он рассказал, что на первом этапе предполагаемой стратегии совместных действий после создания эффективной вакцины от SARS-CoV-2 она будет предоставляться пропорционально и одновременно всем участвующим в механизме COVAX странам.

«На втором этапе будет учитываться эпидемиологическая ситуация в государствах в зависимости от «угрозы и уязвимости», — указал Гебрейесус.

Кроме этого, глава ВОЗ уточнил, что для совместного решения ситуации с пандемией коронавируса мир нуждается в солидарности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире выявлено 21 913 816 заразившихся коронавирусом при 774 682 скончавшихся от COVID-19 и 13 907 711 вылечившихся от нового заболевания.