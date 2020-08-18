Магас, , 14:53 — REGNUM В Ингушетии потратят на предоставление горячего питания школьникам 54 млн рублей. Денежные средства в размере 51 млн рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета, сообщили 18 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

В порядке софинансирования республика направит на питание детей еще 3 млн рублей. На эти средства будет организовано питание всех учащихся начальных классов — 36 тыс. человек — в соответствии с нормами Роспотребнадзора.

В настоящее время министерство образования разрабатывает логистику для осуществления доставки завтраков в те школы, где отсутствуют оборудованные пищеблоки. Их будут подвозить мобильные столовые. В учебных организациях, где есть свои пищеблоки, еду будут готовить на месте.