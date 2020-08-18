Токио, , 14:52 — REGNUM В Японии 17 августа от заболевания, вызванного коронавирусом, умерло 15 человек, сообщает информационное агентство Jiji Press. Это максимальное количество смертей за сутки с момента снятия в стране карантина — 25 мая.

Японцы в Масках. Токио (сс) nakashi

Количество новых случаев заражения в этот же день не превысило 1000, впервые за 5 суток. Всего в стране 17 августа зарегистрировано 647 новых зараженных, из них 161 в Токио. Сразу 8 человек в столице Японии заразились коронавирусом после совместного барбекю.

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