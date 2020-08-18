Токио, , 14:51 — REGNUM Представители древнего народа айнов 17 августа подали иск в окружной суд Саппоро для подтверждения своего исключительного права на ловлю лосося, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Айны, являющиеся этническим меньшинством и населяющие северную часть Японии, впервые подают коллективный иск на правительство Японии и губернатора префектуры Хоккайдо. Они хотят отстоять право на использование природных ресурсов. Истцы утверждают, что правительство Японии игнорирует права айнов.

Согласно государственному закону о защите рыбных ресурсов Японии, ловля лосося во внутренних водоемах запрещена. Однако есть исключение для представителей народности айну при условии, что ловля совершается с целью сохранения традиций и с предварительного разрешения губернатора Хоккайдо.

Напомним, что, по официальным данным за 2017 год, на территории Хоккайдо проживает 13 тыс айнов.