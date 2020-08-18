Токио, , 14:48 — REGNUM По данным администрации Токио, за 6 дней в столичном регионе от теплового удара погибло 27 человек, сообщает информационное агентство NHK.

Все погибшие были в возрасте от 50 до 90 лет. Причем 70% смертей приходится на людей старше 70 лет.

Из 27 смертей 26 произошло в помещении, а 23 пострадавших находились в помещении без кондиционера.

Всего в этом месяце от теплового удара в Токио погибло 53 человека. Врачи советуют пользоваться кондиционером круглосуточно и часто пить воду, чтобы обезопасить себя от перегревания.

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