Москва, , 14:44 — REGNUM Вдова Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвала артиста убийцей. Об этом она заявила в зале Пресненского районного суда Москвы 18 августа.

«Как я к Ефремову отношусь? Он убийца», — сказала Захарова. Адвокат актера Эльман Пашаев сказал, что подобное решение может вынести только суд. Пашаев обратился к женщине и заявил, что не видит слез на её газах. «Сын хотя бы попытался», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Пресненском районном суде Москвы проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Сын погибшего мужчины Валерий Захаров попросил суд назначить Ефремову максимальное наказание.

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