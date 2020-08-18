Москва, , 14:43 — REGNUM В России в июле 2020 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 30,7%. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Кредит Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Так, в июле 2020 года российским гражданам выдано 1,19 млн потребительских кредитов, в июле 2019 года — 1,72 млн. При этом по сравнению с июнем 2020 года наблюдался рост на 8,2% (1,10 млн).

Снижение выдачи потребительских кредитов зафиксировано во всех регионах России. Наибольший спад — в Свердловской области (-38,7%), Приморском крае (-35,7%) в Татарии (-35,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в банках РФ в мае 2020 года почти в два раза упал спрос на потребительские кредиты.

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