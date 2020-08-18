Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии обратилась к руководству компаний Facebook, Google, Instagram и WhatsApp с просьбой восстановить удаленные данные в этих соцсетях и приложениях, касающихся погибшей Тамар Бачалиашвили. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Кроме того, сообщается, что правоохранители обратились к представителю Facebook в Грузии, чтобы выяснить, кто удалил личную страницу погибшей в этой соцсети.

«Уголовное дело Тамар Бачалиашвили интенсивно расследуется в МВД, проводятся все соответствующие следственные и процессуальные действия», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что следователи прорабатывают все возможные версии гибели девушки. В ведомстве пообещали информировать общественность о дальнейших новостях в данном деле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бачалиашвили нашли мертвой в своей машине без признаков насильственной смерти. Было возбуждено дело о доведении до самоубийства. Родителей погибшей провели несколько акций протеста, требуя детально проверить версию, что девушка была убита.

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