Венеция, Италия, , 14:40 — REGNUM Группа из 40 нелегальных мигрантов проникла на территорию Италии в кузове грузовика, сообщили власти региона Венето (Венеция) во вторник, 18 августа.

Мигрантов обнаружили на пункте досмотра транспорта, однако задержать удалось лишь пять человек, остальные успели убежать до прибытия сотрудников полиции.

Правоохранители начали операцию: они должны не только «идентифицировать» мигрантов, но также обеспечить, чтобы те прошли тесты на коронавирус.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.

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