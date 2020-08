Вашингтон, , 14:33 — REGNUM В сети появилась первая запись геймплея из игры The Battle for Middle-earth: Reforged. Её опубликовали 17 августа на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике авторы игры показали обновлённую графику, интерфейс, а также процесс создания армии. Дата релиза пока неизвестна.

Напомним, The Battle for Middle-earth: Reforged — это улучшенная версия стратегической игры The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth. Разработкой проекта занимается группа энтузиастов на собственные средства.

