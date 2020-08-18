Лос-Анджелес, США, , 14:28 — REGNUM В «королевской битве» Apex Legends может появиться новая карта под названием «Тропический остров». Об этом 18 августа на своей странице в Twitter сообщает датамайнер (человек, занимающийся анализом данных) с ником Shrugtal.

https://twitter.com/shrugtal/status/1295607475656364032

Разработчики проекта пока не сообщили никакой информации о новой карте. Вероятно, она появится в игре вместе со стартом следующего сезона.

Напомним, Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер от американской студии Respawn Entertainment. Сегодня, 18 августа, в игре стартовал шестой сезон.

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