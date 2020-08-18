Москва, , 14:28 — REGNUM У жителей России в июле 2020 года существенно — на 13,7% — по сравнению с июнем увеличился объём свободных денег, за год — на 7,2%. Такие цифры приводит ИХ «Ромир».

Читайте также: Свободные деньги жителей России «съедает» инфляция

Свободные средства в июле граждане тратили на выплату кредитов, на крупные покупки, образование, медицину, развлечения, отдых или откладывали деньги в виде сбережений.

Увеличение объёма свободных денег отмечено во всех типах городов России. Так, в городах-миллионниках объём вырос на 12,4% и составил 35,4 тыс. руб. В небольших городах (100−500 тыс. населения) рост более существенный — на 17,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, «свободные деньги» — это средства, оставшиеся после необходимых трат: покупки продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта, связи и др.

Читайте также: Объём свободных денег у жителей России поставил рекорд