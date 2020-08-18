Уфа, , 14:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь встретится с экоактивистами по вопросам шихана Куштау. Об этом 18 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что встреча с экоактивистами пройдет 21 августа в 16:00 часов в Доме Республики в Уфе. На первой встрече, которая состоялась 17 августа, не все активисты и желающие смогли прийти на обсуждение данного вопроса с Радием Хабировым. Поэтому глава Башкирии запланировал следующую встречу на ближайшую пятницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии арестовали более 30 протестующих около шихана Куштау.

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