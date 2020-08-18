Калуга, 18 августа 2020, 14:41 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области обратили внимание руководство регионального минздрава на неприспособленность помещений поликлиники в микрорайоне «Правый берег» Калуги для врачебного приёма большого количества детей. Об этом 18 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.
Рейд общественников выявил острую проблему, связанную с доступностью медицинской помощи для детей. Эксперты Народного фронта подтвердили, что претензии со стороны жителей микрорайона обоснованы.
По мнению общественников, аналогичная ситуация складывается и в сельской медицине региона, где в ряде мест открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, но работать в этих ФАПах некому.
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