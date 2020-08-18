Париж, , 14:26 — REGNUM Ежедневное количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 во Франции упало ниже порога в 500 случаев после того, как в предыдущие дни число новых случаев превышало 3000, передает France 24.

Французское агентство общественного здравоохранения зарегистрировало 19 смертей от COVID-19 за сутки, в результате чего общее количество погибших во время эпидемии составило 30 429 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда Франции Элизабет Борн объявила, что рассматривает возможность «обязательного ношения маски» на предприятиях.

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