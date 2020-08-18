Стокгольм, , 15:16 — REGNUM Шансы выжить для пациентов с COVID-19 после лечения в отделениях интенсивной терапии заметно отличаются в разных частях Швеции. О региональной смертности тяжелобольных пациентов 18 августа рассказали журналисты SVT Nyheter, которые составили специальную инфографику.

В Швеции все больше и больше пациентов выживают после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии в связи с заболеванием COVID-19. Но доля выживших пациентов, поборовших COVID-19, сильно различается между регионами страны.

По количеству пациентов, реанимированных в отделения интенсивной терапии, Стокгольм занимает первое место — порядка 900 человек. Эта цифра более чем в два раза больше, чем в Вестра-Гёталанде, во втором наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Швеции.

Однако самая большая смертность «тяжелых» пациентов зафиксирована на Готланде и Калмаре — 33%. За ними следует регион Крунуберг — 32%. В самом Стокгольме аналогичный показатель составил 23,3%. Самый низкий показатель зафиксирован в Норрботтене, расположенном на крайнем севере Швеции, — 10%.