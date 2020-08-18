Ньюпорт-Бич, США, , 14:23 — REGNUM Глава разработки Wasteland 3 Брайан Фарго заявил, что на полное прохождение игры уйдёт больше 80 часов реального времени. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 17 августа.

https://twitter.com/BrianFargo/status/1295460031991750656

Разработчик отметил, что он сам провёл в игре несколько сотен часов. И даже при таком внушительном количестве потраченного времени ему до сих пор удаётся находить неизученные зоны.

Напомним, Wasteland 3 — это тактическая ролевая игра, разработанная студией inXile Entertainment. Её релиз состоится 28 августа 2020 года.

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