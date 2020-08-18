Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:20 — REGNUM В Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 начали проводить тестирования пациентов на COVID-19 методом иммуноферментного анализа. Как уточнили ИА REGNUM в региональном минздраве, этот метод позволяет выявлять фазу заражения коронавирусом и наличие иммунитета.

Материалом служит сыворотка венозной крови. Заборы делают медицинские сестры в приемных отделениях. Сами исследования проводят в бактериологической лаборатории.

«Метод ИФА дает максимально точный результат, так как позволяет определить не только наличие антител к COVID-19, но и их титр, а также стадию течения заболевания», — уточнила биолог серологического отдела баклаборатории больницы Евгения Протасова.