Белгород, , 14:20 — REGNUM Более 300 пачек сигарет без акцизных марок изъято сотрудниками Белгородской таможни после выпуска товаров. Большая часть была произведена в Белоруссии, сообщили 18 августа в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Из реализации в одной из торговых точек Белгорода изъято 287 пачек немаркированных сигарет белорусского происхождения. Ещё 50 пачек с датой производства после 1 июля 2020 года продавались без QR-кодов, что нарушает требования, установленные постановлением правительства РФ.

«Кроме белорусских продавец реализовывал сигареты производства Германии, предназначенные исключительно для продажи в магазинах беспошлинной торговли «Дьюти-фри». По данному факту таможней возбуждено дело об административном правонарушении», — пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Белгородской таможни Олег Лапин.

Информация о реализации немаркированной табачной продукции передана в полицию.