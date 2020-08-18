Уфа, , 14:30 — REGNUM Республиканскую клиническую больницу им. Куватова (РКБ) привлекли к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических норм при пандемии коронавируса в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Уфы.

В суде было установлено, что с 5 апреля по 27 мая текущего года во время проведения эпидемиологического расследования республиканским Управлением Роспотребнадзора, были выявлены нарушения санитарных норм в больнице, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих.

Отмечается, что данные нарушения представляют непосредственную угрозу возникновения и распространения инфекции как среди пациентов, так и среди сотрудников этого медицинского учреждения.

В результате, 14 августа текущего года суд признал РКБ им. Куватова виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч.2 статьи 6.3 КоАП РФ и оштрафовал это медучреждение на сто тысяч рублей.

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