Москва, , 14:13 — REGNUM В наше время люди в возрасте 50 лет и старше имеют гораздо больший профессиональный потенциал, чем их ровесники 30 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя данные о том, что в России выросло число студентов в возрасте 50+:

«Зачастую они ведут более активный образ жизни, постоянно развиваются, стараясь идти в ногу со временем, и даже выглядят лучше. Естественно, что государство должно поддерживать эту категорию граждан, тем более что она может привнести большой вклад в экономическое состояние страны. Программы переобучения граждан 50+ важны не только тем, что предоставляют желающим повысить квалификацию или получить новую профессию, но и тем, что помогают бороться с предрассудками, что возраст — помеха для чего-то нового.

С другой стороны, повышение пенсионного возраста также вносит новые реалии. И здесь поддержка государства для граждан пенсионного возраста уже становится обязанностью. Хотя и есть закон об ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста. Согласно ст. 144.1 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан, которым до выхода на пенсию по старости осталось не более 5 лет, работодателям грозит штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы в объеме до 360 часов. Но на деле работает этот закон не очень эффективно. Поэтому возможность приобрести новые навыки и остаться на работе до наступления пенсии высоко ценится среди граждан предпенсионного возраста и они ей пользуются».

Как уже сообщало ИА REGNUM, граждане России, которым исполнилось 50 лет, а также граждане предпенсионного возраста получают бесплатное образование в рамках федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, входящей в состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Как рассказала «РГ», заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) Светлана Крайчинская, квота этого года на образование была израсходована еще 1 июня.

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