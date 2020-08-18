Мурманск, , 14:12 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Обще число жертв опасной инфекции выросло в регионе до 125. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, за сутки в области было выявлено 67 новых случаев COVID-19, 54 из них — в областном центре. За день в из медучреждений были выписаны 215 человек, перенесших опасную инфекцию.В штабе отметили, что за прошедший месяц число выздоровевших выросло вдвое: в середине июля их было более 4 тысяч, к 18 августа — 8966.