Курск, 18 августа 2020, 14:10 — REGNUM Выпускник программы обучения по компетенции Ворлдскиллс Россия «Электромонтаж» Александр Чернов (Курск) рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своём опыте участия в программе получения бесплатного образования по стандартам Worldskills Russia:
Как уже сообщало ИА REGNUM, граждане России, которым исполнилось 50 лет, а также граждане предпенсионного возраста, получают бесплатное образование в рамках федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, входящей в состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
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