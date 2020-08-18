Курск, , 14:10 — REGNUM Выпускник программы обучения по компетенции Ворлдскиллс Россия «Электромонтаж» Александр Чернов (Курск) рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своём опыте участия в программе получения бесплатного образования по стандартам Worldskills Russia:

«Я 15 лет работал судовым электромехаником. Решил найти работу на суше, что в моем возрасте сделать непросто. К счастью, друзья рассказали о программе 50+. Я решил обучиться по компетенции «Электромонтаж», поскольку был плохо знаком с этим навыком. Сейчас у меня появилась возможность устроиться в компанию, которая как раз занимается электромонтажом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, граждане России, которым исполнилось 50 лет, а также граждане предпенсионного возраста, получают бесплатное образование в рамках федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, входящей в состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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