Рязань, , 14:12 — REGNUM Более 1,4 млн рублей материального ущерба обязано возместить сельхозпредприятие пасечнику из Мило­славского района Рязанской области. В результате авиаобработки полей без оповещения пасечника у него погибло 38 пчелосемей, сообщили 18 августа ИА REGNUM в пресс-службе областного суда.

Николай Богатов. Пасечник. 1875

Пасека расположена в селе Чернава рядом с полями, которые обрабатываются АО «Рязанский картофель». В начала мая 2019 года сельхозпредприятие с помощью малой провело обработку своих полей гербицидами и инсектицидами, относящимися к III и I классу опасности для пчёл. Установлено, что химикаты применялись в период цветения сорняков и в период и во время суток, когда происходит массовый медосбор, с нарушением установленных правил и без своевремен­ного надлежащего извещения владельцев пчёл. За данные нарушения руководитель АО «Рязанский картофель» был привлечен к административной ответственности. У пасечника в результате химобработки погибли 38 пчелосемей, что подтверждено заключениями экспертов ветеринарной лаборатории и администрацией сельсовета.

Районный суд постановил взыскать с ответчика материальный ущерб на сумму более 1,4 млн рублей. Рязанский областной суд подтвердил вынесенное ранее решение и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.